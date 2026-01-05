BUENAS PERSPECTIVAS

Dinamarca se une a Bélgica y Holanda como compradores de dátiles de Elche

El presidente de la Asociación de Productores, Miguel Ángel Sánchez, confirma el aumento del interés por este tradicional fruto ilicitano

Mayte Vilaseca

Elche |

Dátiles de Elche
Dátiles de Elche | Ajuntament d'Elx

2026 se presenta con buenas perspectivas para los productores de dátiles de Elche con la apertura de nuevos mercados internacionales. En concreto, Dinamarca será el próximo destino de este tradicional fruto ilicitano sumándose así a otros países como Bélgica y Holanda que son clientes.

Así lo ha confirmado en Onda Cero el presidente de la Asociación de Productores de Dátiles de Elche, Miguel Ángel Sánchez

Sánchez también ha confirmado que este aumento de la demanda de dátiles ilicitanos tanto en el mercado nacional como en el europeo está animando a muchos agricultores a plantar nuevas palmeras y poner en valor las que ya existían.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer