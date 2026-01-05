Dinamarca se une a Bélgica y Holanda como compradores de dátiles de Elche

2026 se presenta con buenas perspectivas para los productores de dátiles de Elche con la apertura de nuevos mercados internacionales. En concreto, Dinamarca será el próximo destino de este tradicional fruto ilicitano sumándose así a otros países como Bélgica y Holanda que son clientes.

Así lo ha confirmado en Onda Cero el presidente de la Asociación de Productores de Dátiles de Elche, Miguel Ángel Sánchez

Sánchez también ha confirmado que este aumento de la demanda de dátiles ilicitanos tanto en el mercado nacional como en el europeo está animando a muchos agricultores a plantar nuevas palmeras y poner en valor las que ya existían.