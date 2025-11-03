La dimisión de Mazón para el PP de Elche llega tras un año “muy duro” para él mientras que PSOE y Compromís critican el apoyo ofrecido por el alcalde

La dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha provocado este lunes una cascada de valoraciones por toda la Comunitat.

Esas reacciones también han llegado a Elche y han sido distintas en función de su procedencia. Han valorado la dimisión de Mazón el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), así como el PSOE y Compromís per Elx.

El primer edil ilicitano, Pablo Ruz, ha mostrado una vez más su apoyo a Mazón del que ha lamentado que ha pasado, ha dicho, un último año “muy duro”.

Como ha hecho Carlos Mazón en la declaración institucional en la que ha confirmado su dimisión como presidente de la Generalitat, el alcalde de Elche ha cargado contra la gestión del Gobierno central y entidades dependientes del mismo como las confederaciones hidrográficas de las que ha dicho no alertaron de la situación en la que se encontraba el barranco cuyo desbordamiento provocó la tragedia.

Además, Pablo Ruz ha pedido a quien se convierta en nuevo presidente de la Generalitat que “cumpla con Elche”, ha dicho, añadiendo que los proyectos que se estaba proyectando en la ciudad “son de la Generalitat y no de Mazón”, dejando claro con ello que no hay razón para que se frenen.

Ruz ha acabado su comparecencia pública para valorar la dimisión de Mazón como presidente de la Generalitat con un mensaje a su propio partido, al PP.

Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, pero lo ha hecho sin convocar elecciones. Su sustituto será ahora consensuado por el PP y Vox para ser votado en Les Corts.

El PSOE de Elche ha criticado esa situación porque ha considerado que la dimisión de Mazón debería haber ido acompañada de la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas.

En ese sentido se ha expresado Héctor Díez portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento que también ha realizado una valoración negativa en clave municipal de la relación Pablo Ruz-Carlos Mazón.

Compromís per Elx también ha criticado que Carlos Mazón haya dimitido sin convocar elecciones autonómicas. La concejala de la formación política, Esther Diez, ha incidido en criticar el apoyo del alcalde de Elche a Carlos Mazón.