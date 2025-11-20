Detenidos en Villena dos hombres por vender droga desde un piso y extorsionar a los compradores

La Guardia Civil ha detenido en Villena a dos hombres acusados de tres delitos: tráfico de drogas; detención ilegal; robo con violencia e intimidación, amenazas y coacciones.

La investigación, en la que se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Biar, ha permitido desmantelar un punto de venta de cocaína ubicado en un inmueble del municipio de la comarca del Alto Vinalopó.

Las pesquisas se iniciaron tras una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por un vecino de Biar, que manifestó haber sido retenido y agredido por dos hombres en una zona alejada del núcleo urbano, en un contexto relacionado con actividades de tráfico de drogas.

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena lograron identificar a los presuntos autores, que vendían la droga a crédito en un piso ubicado en un barrio del municipio villenense. Adelantaban la cocaína a los consumidores que no tenían dinero para pagarla, y después los extorsionaban, mediante coacciones y amenazas, para saldar la deuda adquirida, llegando incluso a robarles si no podían hacer frente al pago.

Tras ser localizados, los hombres, que tienen 21 y 31 años de edad, han sido detenidos. Tras prestar declaración ante el juez, ambos han quedado en libertad con cargos y con la imposición de medidas cautelares.