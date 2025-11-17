Detenidos en Novelda dos hombres por agredir a otro en la cabeza con un martillo durante una pelea

La Guardia Civil han detenido a dos hombres a los que se acusa de agredir a otro en un parque de Novelda en una reyerta en la que llegaron a usar un martillo para golpear en la cabeza al agredido, que resultó herido de gravedad y tuvo que ser hospitalizado.

Según ha informado hoy la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre y el motivo de esa agresión se están investigando.

La víctima fue trasladado al Hospital General de Elda.

Uno de los implicados en la pelea fue arrestado poco después de registrarse la misma tras ser localizado en las inmediaciones del parque en la que se produjo.

El segundo hombre, que es el que presuntamente usó el martillo en la agresión, había huido del lugar cuando llegó la dotación de la Guardia Civil por lo que se activó un operativo para identificarlo y localizarlo. Ha podido ser detenido semanas después en el municipio de Almoradí de la comarca de la Vega Baja, donde reside.

Sobre este segundo implicado pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número siete de Granada.

Tras ser puestos a disposición judicial, los dos detenidos, que tienen 24 y 27 años, han quedado en libertad con imposición de medidas cautelares y a la espera de la celebración de juicio por la agresión.