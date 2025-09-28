Detenidos dos hombres por falsificar y cobrar un cheque de 800 euros de la asociación de padres de un colegio de Crevillent

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres que supuestamente falsificaron un cheque al portador por valor de 800 euros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de un colegio de Crevillent y lo cobraron en una entidad bancaria de Alicante.

Los detenidos, que tienen edades de 31 y 54 años, están acusados de los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil del municipio crevilentino por la presidenta y la secretaria de la Ampa del centro educativo ya que tras revisar las cuentas, advirtieron que se había hecho efectivo un cheque al portador por valor de 800 euros en una entidad bancaria.

Según ha explicado este domingo la Policía Nacional en un comunicado, “las denunciantes, desconocedoras de quién podría haber cobrado el cheque, solicitaron una copia del documento al banco, comprobando que se había falsificado la firma de la presidenta y que la letra del documento tampoco era la de la secretaria”.

Además, el cheque presuntamente falsificado correspondía a un talonario del año 2021, por lo que desde el Ampa del colegio desconocían cuándo el estafador se hizo con el mismo, ya que no habían notado en ningún momento la falta de ningún talonario, además de que los suelen tener guardados bajo llave.

Los agentes de la Policía Nacional lograron identificar y localizar a un hombre que cobró el cheque, que en su declaración manifestó que se lo había proporcionado un amigo para que lo cobrase, ya que él no podía cobrarlo al no tener cuenta en ese banco. Tras cobrar el cheque, quedó con él y le entregó el dinero.

Posteriormente, los agentes consiguieron localizar y arrestar al presunto autor de la falsificación del documento de pago.