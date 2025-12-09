Detenido en Santa Pola por conducir sin tener carné y por una zona peatonal excluida al tráfico

La Policía Local de Santa Pola ha arrestado en la madrugada de este pasado lunes a un hombre que conducía un coche que circulaba por una zona peatonal excluida al tráfico de vehículos. Además, una vez interceptado, los agentes de la unidad canina de la Policía Local santapolera, que fue la que realizó la intervención, constataron que el detenido no tenía carné de conducir y de hecho nunca lo ha obtenido.

Por otro lado, conducía bajo los efectos del consumo de sustancias estupefacientes, de las que además portaba distintas cantidades.

Por ello, el implicado también ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.