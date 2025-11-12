Detenido en Novelda por quebrantar una orden de alejamiento sobre una mujer en la que había agredido apenas 48 horas antes

Un hombre de 49 años ha sido detenido en Novelda tras quebrantar una orden de alejamiento sobre la mujer a la que apenas 48 horas antes había agredido causándole lesiones de gravedad que llevaron a la hospitalización de la víctima.

Al arrestado le constan multitud de antecedentes delictivos e incluso hasta seis órdenes de alejamiento diferentes. La última de ellas fue dictada el pasado domingo tras ser detenido por la agresión el sábado a la mujer, que afortunadamente se encuentra fuera de peligro, recuperándose de las heridas sufridas tras ser agredida.

La agresión se produjo el pasado sábado. El hombre fue detenido el domingo y tras ser puesto a disposición judicial quedó en libertad con una orden de alejamiento de la víctima. Sin embargo, nada más ser puesto en libertad quebrantó esa orden, poniéndose en contacto con la mujer a la que amedrentó.

La víctima se encuentra bajo vigilancia extrema.

Así lo ha informado la Policía Local de Novelda, que ayer, a petición de la Guardia Civil, participó en el dispositivo de detención del implicado. Este fue localizado en el parque de Félix Rodríguez de la Fuente de Novelda y al percatarse de la presencia policía emprendió la huida a la carrera, llegando a la calle Nuestra Señora de la Fe, donde se refugió en un edificio. Allí, merced a la colaboración ciudadana, fue arrestado por los agentes tras un intenso forcejeo.