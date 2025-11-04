Detenido en Novelda un hombre acusado de robar en vestuarios de empresas de cinco municipios de la provincia

La Guardia Civil ha detenido en Novelda a un hombre de 37 años de edad al que se acusa de sustraer pertenencias personales y tarjetas bancarias en vestuarios de empresas de distintos puntos de la provincia de Alicante.

Con las tarjetas que robó realizó compras fraudulentas de la ONCE.

Al detenido se le atribuyen un total de trece delitos de hurto y once delitos de estafa cometidos a empresas de Novelda, Monóvar, Monforte del Cid, Agost y Castalla.

El arrestado, que tiene antecedentes penales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Novelda y ha quedado en libertad con la imposición de medidas cautelares tras prestar declarar.

Según ha constatado la investigación desplegada por la Guardia Civil de Novelda, el hombre accedía a los vestuarios de las empresas en las que actuaba haciéndose pasar por empleado de la empresa o de otra contrata. Para ello, si era necesario, vestía chalecos reflectantes o ropa de trabajo con el fin de no levantar sospechas. Una vez en el interior, sustraía los objetos personales de los trabajadores y utilizaba las tarjetas robadas para adquirir cupones en la ONCE.