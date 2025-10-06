Sucesos

Detenido un hombre en el aeropuerto tras robar a su tía dos joyas valoradas en 7.000 euros

El implicado pretendía embarcar en un vuelo con destino Reino Unido

David Alberola García

Elche |

Joyas que el detenido había robado a su tía.
Joyas que el detenido había robado a su tía. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ a un hombre cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino Reino Unido portando joyas valoradas en unos 7.000 euros, que se ha constatado que había robado a una tía suya residente en el municipio de San Juan de Alicante.

El hijo de la víctima denunció esa sustracción a los agentes de la Policía Nacional en el aeropuerto. A raíz de esa denuncia, se activó un dispositivo de búsqueda y el implicado fue localizado en un establecimiento de restauración del aeropuerto, siendo identificado y comprobándose que en el interior de la mochila que llevaba estaban las joyas cuya desaparición había denunciado la víctima. Se trataba de un collar de perlas con un broche de diamantes y un anillo de diamantes.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial en Elche, al tiempo que las joyas han sido devueltas a su propietaria.

