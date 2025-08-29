Detenido en Elche acusado de una agresión sexual en las inmediaciones de la barraca popular durante las fiestas patronales

La Policía Local de Elche ha desvelado la detención de un hombre acusado de un presunto delito de agresión sexual ocurrido en las pasadas en las inmediaciones de la barraca municipal montada en las fiestas patronales de este año, celebradas entre los días 7 y 15 del presente mes de agosto.

Según lo explicado por la policía, el arresto se produjo en la madrugada del 12 de agosto y la presunta agresión sexual se produjo dos días antes.

El hombre está acusado de inmovilizar a la víctima, agarrándola del cabello y arrastrándola varios metros, mientras le realizaba tocamientos.

Un testigo de lo ocurrido pudo hacer una fotografía del agresor, facilitándola a la Policía Local lo que ha sido clave para contar con su descripción física, pudiendo a partir de ahí identificarlo.

La Policía Local ha explicado que el agresor tiene unos tatuajes en el cuello y en los brazos, que han sido elementos que han facilitado mucho la identificación del hombre y su detención al ser interceptado en uno de los dispositivos de prevención desplegados durante los días de fiestas patronales.