Sucesos

Detenido en Crevillent un joven acusado de 38 robos en cinco localidades de la provincia

Tras una investigación de la Guardia Civil

David Alberola García

Elche |

Agentes de la Guardia Civil con el joven detenido en Crevillent.
Agentes de la Guardia Civil con el joven detenido en Crevillent. | Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Crevillent a un joven de 24 años al que se atribuyen hasta 38 delitos cometidos en el municipio de la comarca del Baix Vinalopó, así como en Ibi, Alfaz del Pi, Altea y El Albir.

Todos los delitos que se le imputan están relacionados con robos y daños en el interior de vehículos. También se le considera autor de un robo con violencia e intimidación y de la sustracción de un coche.

La investigación se ha prolongado más de cinco meses. Se inició en mayo tras detectarse un incremento de robos en el interior de vehículos en Crevillent.

En un primer momento, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil en el municipio crevillentino identificaron un patrón común en todos los robos y pudieron recabar pruebas para identificar al ahora arrestado, que cuenta con antecedentes.

Se ha concretado también que el detenido perpetró presuntamente un robo a punta de navaja en un mercadillo de Alfaz del Pi.

Tras ser arrestado en Crevillent, el hombre fue puesto a disposición judicial quedando en libertad con cargos y medidas cautelares tras prestar declaración.

