Detenido el autor del atropello con fuga a un ciclista en Elche a principio de agosto

La Guardia Civil ha informado este miércoles de la detención de un joven de 31 años, vecino de Elche, que ha reconocido ser el autor del atropello a un ciclista en la Vía Parque, que une la ciudad ilicitana con Alicante, al que dejó tendido en la calzada, huyendo del lugar sin prestarle auxilio.

El hombre se entregó voluntariamente a la policía cinco días después de ese suceso y se le imputan los presuntos delitos de lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de agosto y el ciclista atropellado resultó herido de gravedad. Fue auxiliado por una mujer que pasaba por el lugar del accidente y trasladado al Hospital General Universitario de Elche.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha constatado que el vehículo del arrestado presenta daños que son consecuencia directa del siniestro vial.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido por medio del Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana, se hizo cargo de la investigación el destacamento de Tráfico de Alicante y un Equipo de Investigación de Siniestros.