Agresión machista

Detenido en el aeropuerto de El Altet de Elche por agredir a su pareja y a los agentes de la Policía Local que actuaron

Además, durante el arresto destroza parte del vehículo policial

David Alberola García

Elche |

Estado en el que quedó la patrulla de la Policía Local de Elche en la que se trasladaba al detenido.
Estado en el que quedó la patrulla de la Policía Local de Elche en la que se trasladaba al detenido. | Ayuntamiento de Elche

La Policía Local de Elche ha detenido a un hombre acusado de agredir a su pareja y de causar lesiones a cuatro agentes durante su arresto en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.

Un testigo presenció cómo un hombre, de nacionalidad extranjera, golpeaba violentamente a una mujer y alertó a la Policía Local ilicitana que movilizó hasta el lugar varias patrullas.

Una vez en las instalaciones aeroportuarias, los agentes localizaron tanto a la víctima como al presunto agresor y éste se mostró agresivo, hasta el punto de llegar a agredir físicamente a algunos de los agentes, a los que causó lesiones durante la detención.

También arremetió contra una de las ventanillas del vehículo patrulla, fracturó el marco exterior y arrancó la luna de cristal. Cuando ya estaba detenido en el interior del vehículo policial, y con este en marcha, incluso llegó a parte del cuerpo por la ventanilla obligando a los agentes a para garantizar la seguridad del detenido y trasladarlo en otro vehículo policial, que también resultó dañado por los fuertes golpes.

Por su parte, la víctima, de nacionalidad británica, tras confirmar los hechos relatados por el testigo, se trasladó a casa de un familiar.

