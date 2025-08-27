Detenida una mujer en Elche por estafar 4.500 euros a otra pidiéndole transferencias bancarias que no ha devuelto

La Policía Nacional ha detenido en Elche a una mujer que está acusada de una presunta estafa a otra para solicitarle transferencias por un valor de 4.500 euros.

La arrestada, que tiene 30 años de edad, aprovechó la confianza que tenía con la víctima para pedirle transferencias bancarias por valor de ese montante económico, prometiendo que le devolvería el dinero. Sin embargo, no lo hizo por lo que la víctima acudió a la Comisaría de Elche para formalizar la denuncia.

La mujer detenida solicitó a la víctima hasta siete transferencias bancarias a las que la denunciante accedió por la relación de amistad que mantenía con la denunciada.

En uno de los casos y para convencer a la víctima, la arrestada argumentó que necesitaba el dinero porque Hacienda le había bloqueado su cuenta bancaria por una supuesta deuda pendiente de 780 euros. Aseguró que en esa cuenta bancaria disponía de un saldo positivo de 156.000 euros del que no podía disponer por el citado bloqueo.

Además, para dar verosimilitud a su argumento, la arrestada envió una captura de pantalla de lo que aseguró era su cuenta bancaria en la que se reflejaba ese saldo económico positivo.

Tras lograr su objetivo en la primera ocasión que lo intentó, la detenida repitió la solicitud bajo otras excusas en seis ocasiones más.

La víctima es gerente de un establecimiento de tatuajes, en el que la detenido también no abonó un trabajo valorado en 650 euros.

La denunciante ha explicado que recibía mensajes de la clienta diciéndole que le iba a devolver todo el dinero cuando le desbloqueasen la cuenta bancaría y ha añadido que incluso le recibió un falso justificante de transferencia por un importe de 5.150 euros que la ahora arrestada dijo haberle hecho para saldar toda la deuda.

Al no recibir esa transferencia y viendo que sólo recibía evasivas y falsas promesas de pago, la víctima decidió interponer una denuncia.