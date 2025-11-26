Destilerías Salas Monforte del Cid, conquista el Gran Oro con dos licores icónicos en los premios CINVE 2025

Monforte del Cid vuelve a resonar en el panorama gourmet internacional. Destilerías Salas, con más de 130 años de trayectoria artesanal, ha logrado dos medallas Gran Oro en el Concurso Internacional de Vinos y Espirituosos, CINVE 2025, consolidando su prestigio dentro de las grandes firmas licoreras de España.

Los dos licores premiados son tradición mediterránea y creatividad premium

El jurado ha distinguido a dos elaboraciones que representan a la perfección la personalidad de la casa:

Licor Herbero Mas D’Andia (Gran Oro): una expresión líquida de la Sierra de Mariola, creada mediante la maceración de hierbas autóctonas como cantueso, poleo o salvia. En copa despliega matices balsámicos, anisados y un fondo de monte mediterráneo que lo convierte en una referencia imprescindible para los amantes de los licores tradicionales.

Licor Crema Chocolate Dubai Andia (Gran Oro): integrante de la gama premium Andía, destaca por su textura sedosa y su profundo sabor a cacao fino, sutilmente acompañado de notas licorosas. Una propuesta pensada para el consumidor gourmet que busca experiencias sensoriales intensas y sofisticadas.

Un legado artesanal que evoluciona sin perder su alma

Desde su fundación en 1895, la familia Salas ha sabido mantener la esencia de la destilación clásica mientras incorpora técnicas y sensibilidades contemporáneas.

“Cada premio es un reconocimiento al trabajo que realizamos día a día. Mantenemos la paciencia y el cariño de siempre, pero con una visión orientada al futuro”, señala José Alenda, gerente de la destilería.

Estos logros reafirman el compromiso de la firma con la excelencia, la autenticidad y la sostenibilidad, así como su creciente proyección internacional.

Una destilería valenciana con identidad y proyección global

Los nuevos galardones se suman a una larga lista que posiciona a Destilerías Salas como una de las casas más premiadas de la Comunidad Valenciana. Su catálogo combina productos históricos como Anís Salas, G27 Licor de Menta o Licor Café Candela, con propuestas contemporáneas como la línea Andía Premium, donde se integra el reconocido Crema Chocolate Dubai.

Tras 130 años en activo, la destilería continúa ampliando su presencia en mercados exteriores, llevando la cultura mediterránea y el saber hacer artesanal a consumidores de todo el mundo.