La demolición del bloque 11 de San Antón de Elche tiene vía libre y comenzará mientras se da solución al resto de edificios

La demolición del bloque 11 del barrio de San Antón tiene vía y libre y comenzará a ejecutarse al mismo tiempo que, de forma paralela, se trabaja para el desbloqueo de la situación de los bloques 12, 13 y 14. Con ello se generará el espacio que se requiere para la construcción de los bloques concretados en la segunda fase de regeneración integral urbana del barrio.

Esos trabajos van a suponer una inversión de 749.000 euros y contemplan la eliminación de 284 viviendas y 24 locales.

Por otro lado, la construcción del nuevo bloque de 45 viviendas que ya está proyectado en el barrio estará en proceso de contratación a finales de este año, toda vez que la Junta de Gobierno Local va a aprobar en las próximas semanas el proyecto definitivo.

Así lo ha avanzado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, este lunes en una visita a San Antón en la que también ha arremetido contra el gobierno central al que ha acusado de no financiar, al menos a día de hoy, la construcción de ese nuevo bloque de viviendas. En este sentido, Pablo Ruz ha defendido que la Generalitat Valenciana aporta 2,5 millones de euros, el Ayuntamiento alrededor de 1,3 millones y los propietarios de las viviendas cerca de dos millones.

María Ángeles López, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antón, ha reclamado a todas las administraciones públicas, incluido el Ministerio de la Vivienda, su implicación decidida y económica con el proyecto de regeneración urbana del barrio.

Inauguración del nuevo centro social

En la visita al barrio de San Anton también ha estado la Teniente de Alcalde de Vox, Aurora Rodil, que junto al primer edil ilicitano, han avanzado que el martes de la próxima semana se va a inaugurar el nuevo centro social que se ha construido allí.