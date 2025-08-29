El delantero Jeremy Arévalo, en la agenda del Eldense

El Eldense va a firmar un ‘9’ antes del próximo lunes. La lesión de Isra Salazar obliga a ello, puesto que Dioni se ha quedado sólo en punta. Nacho Quintana también puede actuar como delantero, pero la intención es incorporar otro atacante.

Uno de los nombres que está en la agenda del club azulgrana es el de Jeremy Arévalo. Tiene 20 años y pertenece al Racing de Santander. De hecho, fue titular en el duelo del pasado lunes con el cuadro cántabro. Apunta a salir cedido en la recta final de mercado.

Jeremy cuenta con el interés de otros equipos de Segunda, como el Ceuta. Su llegada al Eldense es difícil porque prioriza seguir en la categoría de plata. Sin embargo, los movimientos de última hora del mercado le podrían acercar al Nuevo Pepico Amat. En el Racing ya saben del interés azulgrana.

El delantero renovó hace unos meses y tiene contrato con el Racing hasta 2027. La lesión de Arana le ha abierto las puertas, pero es consciente de que dispondrá de pocos minutos con Villalibre y Arana por delante. Por ello, no se ve con malos ojos una salida en forma de cesión.

Jeremy Arévalo ha jugado un total de 21 partidos en Segunda División con el Racing. Además, ha sido internacional con Ecuador sub-20 y con España sub-18. De recalar en el Eldense, ocuparía ficha sub-23.

No es la única opción que se maneja en los despachos del Nuevo Pepico Amat para reforzar la delantera. La intención es realizar en torno a tres fichajes en la recta final de mercado: un mediocentro, un extremo y un delantero.