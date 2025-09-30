La delantera del Elche factura: anota el 60% de los goles

Al Elche le sale todo. Es la revelación en este inicio de Liga en Primera División y se ha consolidado en puestos europeos. Pasará la semana en 'zona Champions' tras imponerse al Celta de Vigo. El cuadro ilicitano es el único invicto, junto al FC Barcelona, en la máxima categoría. No está nada mal para ser un recién ascendido.

El Elche está haciendo muchas cosas bien y son varias las claves que explican el gran rendimiento que está ofreciendo el conjunto de Eder Sarabia. Una de ellas es que, por fin, el Elche tiene una delantera que está funcionando en el aspecto goleador. Álvaro Rodríguez aún no se ha estrenado, pero entre Rafa Mir y André Silva han marcado el 60% de los goles. Seis de los diez del equipo.

El de Cartagena lleva tres dianas. Marcó, de forma consecutiva, ante Atlético de Madrid, Levante y Sevilla. Solo el larguero ha impedido que engrose su cuenta anotadora. Contra Oviedo y Osasuna, la madera le privó del gol. Frente al Celta, se quedó con la espinita de fallar un penalti con empate en el marcador. Por su parte, André Silva ha perforado la meta rival ante Sevilla, Oviedo y Celta.

El luso está recuperando su mejor versión en el Elche. Está demostrando que es un '9' puro. Así han llegado sus tres goles. Aparentemente solo había que empujar el balón a la red, pero había que estar situado donde requería la jugada. El atacante portugués empezó como suplente, pero se ha ganado la titularidad en el equipo ilicitano.

El único que queda por marcar es Álvaro Rodríguez, aunque su trabajo está fuera de toda duda. De hecho, fue elogiado por el técnico Eder Sarabia en la rueda de prensa posterior al choque del domingo frente al Celta de Vigo. El hispano-uruguayo juega para el equipo y Rafa Mir se está beneficiando de su juego. Ha estado cerca de marcar, pero Sergio Herrera y Radu le han negado el gol. Cuestión de tiempo.

Da la sensación de que, después de varias temporadas, el Elche tiene una delantera goleadora. En el último curso en Primera, Boyé marcó siete tantos y Pere Milla hizo seis dianas. También Eze Ponce aportó cuatro goles, mientras que Roger se marchó en invierno sin estrenarse. El curso pasado, en Segunda, los goles de Mourad y Agustín Álvarez solventaron la papeleta. Hace dos campañas, también en Segunda, la falta de gol fue la gran carencia del conjunto de Beccacece.