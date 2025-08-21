Una decena de voluntarios de Conciénciate se desplazan hasta Castilla y León por los incendios

La lucha contra el fuego que se libra desde hace días en distintos puntos del país que sufren incendios forestales también cuenta con la colaboración de voluntarios desplazados desde Elche. Una decena de integrantes de la Fundación Conciénciate se han desplazado hasta el puesto de mando que coordina las labores de extinción del incendio de Porto, en la provincia de Zamora.

Allí están realizando tareas de apoyo logístico en un punto de avituallamiento atendiendo a los efectivos de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. En ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ hemos hablado este jueves con Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate, que es uno de los voluntarios que ha viajado a Castilla y León.

Para todo aquel que quiera colaborar se ha habilitado el código de Bizum de Conciénciate: 06954