¿Debe ratificar el Eldense a Claudio Barragán?

El Eldense empató en el campo del líder Atlético Madrileño y la situación clasificatoria sigue igual: a seis puntos del primer puesto y a solo dos del playoff. Este domingo toca recibir al Hércules en el Nuevo Pepico Amat. Claudio Barragán afronta una nueva semana al frente del primer equipo.

En Copa del Rey el rival en la segunda ronda será el Almería en el Nuevo Pepico Amat. Este martes se ha celebrado el sorteo y será el cuadro 'indálico' el que visite el feudo azulgrana.

Analizamos la actualidad del Eldense con Raúl Patón, Ángel Sánchez, Pablo López, Miguel Ángel Monera y Luis Cerdán.