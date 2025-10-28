TERTULIA

¿Debe apostar el Eldense por Claudio Barragán?

El técnico de Manises agradó ante el Murcia, pero se juega su futuro en el primer equipo ante Jaén y Algeciras

Felipe Canals

Elche |

El Eldense dio una buena imagen ante el Murcia en el estreno de Claudio Barragán en el banquillo. No pasó del empate en casa, pero fue muy superior al cuadro pimentonero. El de Manises sigue provisionalmente en el primer equipo, pero crecen las opciones de que se quede definitivamente. Los resultados ante Jaén y Algeciras marcarán.

El equipo azulgrana juega este miércoles contra el Real Jaén en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El sábado tocará poner los cinco sentidos en la Liga recibiendo al Algeciras.

Analizamos el momento del Eldense con Alberto García, Juan Sempere, Miguel Ángel Monera y Miguel Santiago Rico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer