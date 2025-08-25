David Affengruber se erige como el líder defensivo del Elche en el Metropolitano

El empate del Elche en el Riyadh Air Metropolitano (1-1) dejó varios nombres propios, pero uno sobresalió por encima del resto: David Affengruber. El central austriaco completó una de sus actuaciones más sólidas desde su llegada al club y se convirtió en el mejor jugador del encuentro frente al Atlético de Madrid.

Su acción más destacada llegó en la primera parte, cuando evitó con una entrada limpia y contundente la progresión de Julián Álvarez. Esa jugada se convirtió en una de las imágenes del partido y fue recogida en los resúmenes de la jornada. Pero más allá de esa acción puntual, los datos reflejan la dimensión de su actuación.

Affengruber intentó 45 pases y solo falló uno, alcanzando un 98 % de acierto. Tocó el balón en 65 ocasiones, perdió la posesión únicamente una vez y apenas fue superado en un regate en todo el encuentro. Además, se mostró contundente en los duelos individuales y dio salida de balón con seguridad, un aspecto clave en el esquema de Eder Sarabia, que apuesta por la construcción desde atrás.

El defensa, de 24 años, empieza a consolidarse como uno de los pilares del nuevo proyecto franjiverde en Primera División. Su rendimiento en el Metropolitano ha despertado elogios y confirma que el Elche cuenta con un central de plenas garantías para afrontar el reto de la permanencia.