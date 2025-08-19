El curso de iniciación a la fotografía vuelve a Petrer con una nueva edición

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Petrer apoya, una edición más, al Grup Fotogràfic y a la Seu Universitària del municipio para organizar el curso de iniciación a la fotografía, con fecha del 15 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2025 en la sede del Grup Fotogràfic.

Esta actividad, de carácter presencial, está dirigida a estudiantes universitarios, docentes y público general, que esté interesado en el ámbito de la fotografía, y las clases se distribuirán en dos horarios diferentes: lunes y miércoles de 20:30 a 22:00 horas, y sábados de 10:00 a 13:00 horas.

Los temas que se abordarán durante el curso serán conceptos fundamentales como iluminación, velocidad, enfoque y profundidad de campo, hasta composición, uso de la cámara y edición fotográfica.

Por otro lado, el estudiantado que lo desee puede obtener 2,85 créditos ECTS, que puede convalidar en la Universidad de Alicante. El importe del curso son 50 euros, el número de plazas está limitado a 30 personas y el plazo de preinscripción finaliza el 11 de septiembre.

Una vez finalizado el curso, y para obtener el diploma o certificado del curso, los participantes deben tener una asistencia mínima del 80 % y realizar una evaluación final que consiste, entre otras cosas, en la presentación de un trabajo de fin de curso.