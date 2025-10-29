La cuenca del río Segura recibirá 81 hectómetros cúbicos desde el Tajo en el último trimestre del año

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha dado luz verde a un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura de 81 hectómetros cúbicos de agua para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Cada uno de esos meses se van a trasvasar 27 hectómetros cúbicos (hm3) de agua desde la cuenca del Tajo a la del río Segura.

Lo hizo ayer tras una reunión en la que se constató los embalses de cabecera del trasvase almacenen a día 1 de octubre un volumen de 1.227 hm3, por lo que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, el sistema se encuentra en nivel 2.

Además, la aplicación semestral de la regla pronostica que ese nivel 2 se mantenga durante los dos últimos meses del año.