"Cuando vi que el bus se salía, me abracé a mi novio y pensé que todo se acababa ahí"

De lo que iba a ser un fin de semana para recordar a lo que se convirtió en un viaje ‘inolvidable’. Y no precisamente por lo disfrutado en su destino y ni mucho menos durante su trayecto. El grave accidente de un autobús que viajaba a Andalucía dejó el sábado por la noche el miedo en el cuerpo a todos sus ocupantes, que vieron cómo el conductor perdió el control del vehículo y terminó saliéndose de la autovía A-7, provocando numerosos heridos y el susto de numerosos viajeros y familiares.

Entre los accidentados se encuentra una pareja ilicitana que se disponía a vivir juntos su primer viaje en Granada. Ceci Marcos, que viajaba con su novio Aarón González, ha relatado en Onda Cero cómo sufrió el accidente: “A la media hora de salir, el autobús empezó a irse para un lado, a moverse y a tambalearse”. “En ese momento, me abracé a mi novio, le miré y pensaba que todo se iba a acabar ahí. La gente comenzó a gritar hasta que se produjo la colisión. Es una imagen que se me repite en bucle en la cabeza”, asegura.

La gente comenzó a gritar hasta que se produjo el impacto. Es una imagen que se me repite en bucle en la cabeza

Aarón González se cogió al asiento y Cecilia, agarrada a él, salió impactada contra el que tenía delante: “Me di un golpe seco en la cara. No veía nada porque la sangre me tapaba los ojos y no sabía qué había pasado ni en qué situación estábamos. Lo que más me impactó fue el miedo de estar en el autobús en el que todo iba bien y, de repente, en unos segundos sentía que nos íbamos…”. “Algunos viajeros estaban más graves que otros, sé que había una o dos embarazadas, una señora con el brazo roto, otra con el pie mal, no sabía lo que pasaba; fue una experiencia fatal, para olvidar”, lamenta.

Aarón González y Ceci Marcos, pareja de ilicitanos accidentada en el autobús que se salió de la A-7. | Onda Cero

Esta ilicitana, de 21 años, tuvo que recibir varios puntos de sutura en la cara, además de haber sufrido daño en las cervicales y varios traumatismos en el cuerpo, brazos y piernas. Como ella, Aarón, que ha estado a su lado en todo momento. Varios coches pararon en la cuneta para auxiliar a los accidentados. Enseguida llegaron varias ambulancias y la guardia civil. “A nosotros nos trasladaron al hospital de Elche, donde me atendieron y me pusieron varios puntos en la cara”, afirma Ceci Marcos.

Algunos viajeros estaban más graves que otros, sé que había una o dos embarazadas, una señora con el brazo roto, otra con el pie mal, no sabía lo que pasaba

Las causas del accidente aún no se han aclarado. La joven ilicitana prefiere pasar el mal trago y dejar en manos de las autoridades y compañías aseguradoras la historia de lo sucedido: “No me he informado de nada. Sólo sé lo que he leído, no sabemos más por el momento”. Más allá de las consecuencias físicas quedarán también las psicológicas. “Ahora me da respeto coger el coche o el autobús para ir a la universidad; siento mucho respeto. De momento, lo primero es recuperarme bien porque tengo la rodilla mal, no puedo andar bien y estoy llena de hematomas. No me siento bien y tengo la cara bastante lastimada”, asegura.

Lo más importante de todo es que no hubo que lamentar víctimas y que los heridos se recuperan bien de sus lesiones. “Ya habrá tiempo de hacer ese viaje”, señala con optimismo Ceci, que puede dar gracias, como su familia, de haber esquivado esta tragedia en la cuneta de la carretera. Granada puede esperar.