Cruz Roja Elche inaugura este viernes la rehabilitada Casa Mezquita

Antonio Ramón Guilabert es el presidente de Cruz Roja en Elche y uno de los principales impulsores de la rehabilitación el edificio histórico Casa Mezquita, que se ubica en el solar que ocupa la sede de esta institución en Elche en el barrio de La Zapatillera. Mañana presentarán la nueva imagen de este hermoso edificio y el uso al que se va a destinar tras su rehabilitación. La Casa Mezquita fue construida en 1930 a instancias del propietario de este huerto , el pintor José María Mequita que a su llegada a Elche para cumplir con un encargo quedó prendado de la belleza de los huertos de palmeras y decidió establecer aquí su estudio de invierno. La casa se encontraba en un avanzado estado de deterioro y esta rehabilitación ha permitido volver a poner en uso y en valor. De todo ello nos habla el propio Antonio Ramón Guilabert en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.