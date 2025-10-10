Cruz Roja y Conciénciate activan su servicio de apoyo a personas sin hogar ante la alerta por fuertes lluvias

Ante el aviso de AEMET de alerta amarilla para la jornada de ayer jueves y alerta roja para el día de hoy viernes, el servicio de atención a emergencias del Ayuntamiento con el apoyo de entidades sociales como Conciénciate, Cruz Roja y Protección civil inició una campaña de aviso y apoyo a personas sin hogar y a vecinos de viviendas en barrios y zonas rurales del término municipal de Elche susceptibles de verse afectadas por inundaciones.

En esta línea, un total de 15 personas fueron recogidas de las calles y ya han pernoctado en el albergue de la Fundación Conciénciate, sumándose a las 45 que ya estaban allí alojadas.

Según informa su presidente, Gorka Chazarra, se está procediendo desde primera hora de hoy viernes a aumentar el número de camas y espacios de acogida en este albergue para poder ofrecer más alojamientos.

Por su parte, Cruz Roja y Protección Civil siguen recorriendo las zonas más sensibles de las pedanías para avisar del riesgo a sus vecinos y están preparados para una posible evacuación caso de ser necesario.

