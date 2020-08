Esta es la crónica de un fracaso. No me refiero al errático deambular de los dirigentes del Consejo Superior de Deportes, La Liga o la Federación Española de Fútbol, estoy hablando de mí. He intentado escribir mi opinión sincera y descarnada sobre todo lo acontecido desde la tarde del 20 de julio en Segunda División, pero he sido incapaz de conseguirlo sin consumar un buen puñado de delitos, lo que por mi profesión habría resultado trágicamente irónico.

Y me pesa porque tenía buen material, el teclado ardía con mi flamígero verbo, afilada ironía y los más sombríos augurios para el alma inmortal de cierto personaje funesto. Pero nada, no era posible salvar un párrafo sin acabar sentado en el banquillo, engrilletado y gritando un lastimoso ¡habeas corpus, ya!

De modo que borré todo lo escrito y decidí centrarme en el análisis técnico-jurídico de la última resolución del Comité de Competición, pero un documento de tres páginas en el que no se encuentra el menor razonamiento jurídico (no llega a citarse una sola norma), no daba ni para tuit.

Así pues, me limitaré a ofrecer un breve esquema cronológico de los principales hitos de esta farsa que nunca llegó a tragedia, omitiendo los comunicados de los equipos implicados, por cuestiones de tiempo, espacio y salud mental.

1. 22/07/20. Comunicado Consejo Superior de Deportes: tras analizar el informe remitido por La Liga, el CSD sostiene públicamente que tanto el CF Fuenlabrada como La Liga conocieron la existencia del primer positivo el sábado 18 de julio a las 22:30 horas. Igualmente, el domingo 19 a las 22:30 horas ambas entidades eran conscientes de tres positivos más, lo que determina la existencia de un brote.

Pese a ello, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no fue informada, conculcando lo dispuesto en el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, también se incumplió el protocolo del CSD en cuanto a las medidas a adoptar respecto a los casos positivos: “Se cometió un grave error al emprender el viaje: los que se hicieron la prueba el lunes por la mañana debían haber quedado aislados hasta conocerse el resultado (lo que ocurrió cuando ya estaban en A Coruña)". "Ante la aparición de un brote, el equipo no debió viajar el lunes, por un principio elemental de prudencia, incluso en el caso de que sea cierto que los restantes PCR practicados el mismo domingo dieran negativos. De acuerdo con los hechos recogidos en el informe de La Liga, parece que el CF Fuenlabrada incumplió los protocolos”, prosigue.

Finalmente, el CSD atribuye la responsabilidad directa lo acaecido al Fuenlabrada sin obviar el incremento del riesgo de contagio y los daños que comporta: “La actuación del CF Fuenlabrada ha puesto en riesgo la salud de sus jugadores, la salud pública y la competición en su conjunto. No podemos permitir que una mala aplicación de unos buenos protocolos empañe el esfuerzo extraordinario realizado por todo el deporte español”.

2. 22/07/20. El medio digital elldiario.es publica que Javier Tebas solicitó 130.000 € por “servicios de asesoría legal” al Fuenlabrada: si bien todos los medios habían informado ampliamente sobre la vinculación del hijo de Javier Tebas con el Fuenlabrada (secretario del Consejo de Administración), Gonzalo Cortizo desveló en eldiario.es que el propio Javier Tebas, presidente de La Liga desde 2013, remitió en 2018 al presidente del Fuenlabrada un presupuesto por la prestación de servicios legales por parte de su despacho Tebas Coiduras Estudio Legal y Tributario SLP. Dicha propuesta, firmada por Javier Tebas, señalaba expresamente que al frente de los servicios contratados se encontraba “el socio-fundador del estudio Javier Tebas Medrano”.

3. 30/07/20. Expediente disciplinario: en el seno del expediente disciplinario incoado al Fuenlabrada, el instructor refrenda que el club conocía la existencia de cuatro positivos en COVID-19 entre los integrantes de la plantilla y cuerpo técnico antes de la mañana del lunes 20 de julio. Y que, pese a tal conocimiento, la plantilla viajó a La Coruña en un vuelo con salida a las 10:02 horas del lunes. Sobre las 17:15 horas, encontrándose la expedición del Fuenlabrada en el hotel coruñés, el laboratorio encargado de la realización de los test PCR informó de ocho casos más de positivo por COVID-19. Y es a partir de las 18:00 horas cuando se comienza a informar a las autoridades sanitarias, dando traslado de los positivos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de la Xunta de Galicia y la Dirección General de Salud Pública. No siendo informado el Ayuntamiento de La Coruña, ni los árbitros designados para el partido, que comían en el mismo hotel que la plantilla del Fuenlabrada. Los árbitros conocieron el riesgo al que habían sido expuestos al llegar al estadio de Riazor.

A la vista de los hechos descritos, el instructor estima que “la conducta del expedientado produjo una grave alteración del buen orden deportivo, con afectación de la integridad y la igualdad de los participantes en la competición”. Añadiendo que “La ocultación de la gravedad de la situación determinó no poder adoptar una correcta decisión con conocimiento de todos los detalles precisos, la diligencia o no adoptada por el club en evitar la situación y su responsabilidad o no en disponer de los efectivos necesarios para participar en el partido contra el RC Deportivo de la Coruña, SAD”.

Y, en consecuencia, ante la especial gravedad de las infracciones presuntamente cometidas por el Fuenlabrada y su carácter flagrante, así como los perjuicios de imposible reparación que se podrían causar a clubes como el Elche CF, el instructor propone que se acuerde con carácter provisional la pérdida del encuentro, declarando vencedor al Deportivo de La Coruña con el resultado de tres goles a cero, en base lo dispuesto por el artículo 68.1 del Código Disciplinario en los términos previstos por el artículo 59 de la misma norma.

4. 31/07/20. Procedimiento penal: tras las denuncias presentadas contra La Liga, Javier Tebas y el CF Fuenlabrada SAD, el Juzgado de Instrucción nº 6 de A Coruña ha incoado un procedimiento de Diligencias Previas para investigar la posible comisión de uno o varios delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores. En ningún caso un delito contra la salud pública, pues no existe indicio alguno del cultivo, elaboración o tráfico de drogas, medicamentos o sustancias nocivas para la salud.

5. 03/08/20. Resolución del Comité de Competición sobre fijación de la fecha del partido suspendido: el Comité de Competición conformado por Pablo Mayor (elegido a propuesta de La Liga), Lucas Osorio (nombrado por consenso) y la presidenta Carmen Pérez (propuesta por la RFEF) acordó, con dos votos favorables y la abstención de la presidenta del Comité, señalar como fecha para la disputa del encuentro entre el Deportivo de la Coruña y el Fuenlabrada el 5 de agosto.

Decisión que se apoya en un único argumento consistente en que un certificado médico del CF Fuenlabrada acreditaría la existencia de un número mínimo de jugadores “aptos para jugar y sin riesgo para la salud de los mismos y de su entorno deportivo”, sin más razonamiento ni fundamento jurídico.

Dedicando los últimos párrafos a recordar la existencia de un expediente disciplinario que podría invalidar la decisión adoptada y excusando su falta de competencias sobre cualquiera de los extremos ajenos a la determinación de la fecha del partido.

6. 04/08/20. Resolución del Comité de Competición: sumida en idéntica orfandad jurídica, pues no existe motivación alguna, el Comité de Competición acepta el aplazamiento interesado por La Liga, el RC Deportivo de la Coruña SAD y el CF Fuenlabrada SAD, y fija como fecha para la celebración del partido el viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas.

Advirtiendo nuevamente sobre la instrucción de un procedimiento disciplinario contra el CF Fuenlabrada SAD que podría alterar el resultado del partido.

A la hora en que finalizo estas líneas el partido debería disputarse el viernes 7 de agosto, pero nada es descartable, la ley de Murphy dispone que “si algo malo puede pasar, pasará”. Pero más me preocupa la ley de hierro del futbol español: “si algo malo puede pasar, lo pagará el Elche CF”.