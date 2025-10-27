La Crochet Gallery de Petrer suma un nuevo cuadro de ganchillo: ‘Mujer en la ventana’ de Salvador Dalí

La Oficina de Turismo de Petrer ha sumado en Crochet Gallery una nueva obra a su colección. Se trata la reinterpretación en ganchillo de la obra de Salvador Dalí ‘Mujer en la ventana’.

El nuevo lienzo de ganchillo ha sido realizado 40 ganchilleras de Petrer, Valencia, Toledo, Murcia, Madrid, Ibiza e incluso Irlanda. Es el cuadro número 21 con el que cuenta la decoración de la Oficina de Turismo de la localidad, tiene unas dimensiones de 2,5 x 1,7 metros y para su confección se han usado 18,5 kilómetros de lana.

“Al igual que en el anterior cuadro, ‘Las Meninas’, hemos trabajado con solo once colores de la misma gama de azules. Esto permite que la obra mantenga volumen y detalle”, ha explicado Sara Sánchez, técnica del departamento municipal de Turismo de Petrer.

La pieza confeccionada se ha colocado en el interior de la Oficina Municipal de Turismo en un lugar en el que originalmente había una ventana que daba a la Plaça de Baix de la localidad.

Por su parte, David Morcillo, concejala de Turismo en el municipio de la comarca del Medio Vinalopó, ha destacado que, con la Crochet Gallery, se ha conseguido que la Oficina Municipal de Turismo “sea un propio recurso turístico porque la gente viene a ver los cuadros”.

Desde su inauguración hace casi seis años con el ‘Guernica’ de Picasso, la Crochet Gallery ha ido sumando obras de pintores reconocidos, como Van Gogh, Klimt, Leonardo da Vinci, Munch, Miguel Ángel, Joan Miró, Frida Kahlo, Andy Warhol, Mondrian o Sorolla.