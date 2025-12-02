Seguridad

La criminalidad convencional desciende en las tres comarcas del Vinalopó mientras la ciberdelincuencia se dispara

Según el balance del Ministerio del Interior correspondiente al tercer trimestre de este año

David Alberola García

Elche |

Vehículo de la Policía Nacional
Vehículo de la Policía Nacional | Europa Press

El índice de criminalidad convencional ha descendido de enero a septiembre de este año en Elche, Santa Pola, Elda, Petrer y Aspe, mientras que ha aumentado en Crevillent, Novelda y Villena.

Esa criminalidad convencional se integran delitos como los robos, las agresiones sexuales, las peleas y los homicidios.

Respecto al mismo periodo del pasado año, ese índice de infracciones penales ha caído en Elche en un 1,3 %; en Elda en un 6,4 %; en Santa Pola en un 5,8 %; en Aspe en un 1,3 %; yen Petrer en un 3,8 %.

Por el contrario, el índice de criminalidad convencional ha aumentado en Crevillent, concretamente en un 13 %; en Novelda en un 4,1%; y en Villena en un 12,7 %.

Así lo refleja el balance de criminalidad del tercer trimestre de este año hecho público por el Ministerio de Interior, que respecto a los ciberdelitos señala que han crecido en la mayoría de los municipios de más 20.000 habitantes de las tres comarcas del Vinalopó.

En este sentido, destaca el incremento de los ciberdelitos registrado en Novelda, que se ha cifrado en el 310 %, registrándose 193 frente a los 47 del pasado año.

En Crevillent, los ciberdelitos se han incrementado en un 33 %; en Elda en un 20 %; en Petrer en un 23%; en Elche en un 18 %; y en Villena en un 15 %.

En el polo opuesto se ha situado Santa Pola, donde el capítulo de ciberdelitos ha experimentado un descenso del 3 %.

