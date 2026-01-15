La crevillentina Aitana Mas comunica que no repetirá en la portavocía de Iniciativa-Compromís

La crevillentina Aitana Mas ha comunicado a Iniciativa-Compromís que no va a optar a la reelección como portavoz de la formación política, que va a afrontar el próximo mes de marzo su séptimo congreso,
Aitana Mas argumenta esa decisión en que aún no ha finalizado el proceso oncológico por el que atraviesa a raíz del cáncer de mama que ha padecido.
El hecho de tener que afrontar aún dos intervenciones quirúrgicas, llevan a que deje esa responsabilidad de la portavocía de Iniciativa-Compromís con el objetivo, ha incidido, de acabar ese “proceso lo mejor posible para poder estar preparada” para 2027, año de elecciones municipales y autonómicas.
Así lo ha expresado Aitana Mas en una carta dirigida a la militancia a través de un canal interno del partido político en la que le anuncia y argumenta su decisión: “No es la decisión que quiero tomar, no os voy a engañar, pero hay que ser responsable y saber leer el momento, y es que en un año preelectoral como el que viene, año de negociaciones internas, de preparación de campañas electorales, etc., se necesita una portavoz que pueda estar al 100 %”, ha afirmado Aitana Mas que ha concluido que “no seré de nuevo portavoz de Iniciativa-Compromís pero quiero que tengáis claro que solo es una pequeña parada en el camino para coger impulso".
Entre los nombres que están sonando para poder convertirse en portavoz orgánica de Iniciativa-Compromís está el de Esther Diez, la concejala de Compromís en Elche.
También ha adelantado que no repetirá como portavoz de Iniciativa-Compromís Alberto Ibáñez.