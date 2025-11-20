Crevillent tiene a un subcampeón internacional de iaidō

El iaidō es un arte marcial desconocido para muchos. Sin embargo, en la comarca del Baix Vinalopó reside un subcampeón internacional de este deporte. Se trata de José Manuel Pecellín, crevillentino de adopción. Aunque nació en Barcelona, reside ya desde hace casi dos décadas en la localidad alfombrera.

Pecellín logró hace unas semanas la medalla de plata en el Open Internacional de Azumino, en Japón. Un gran éxito dentro de un deporte que no es habitual en España. En el campeonato hubo una amplia representación de deportistas europeos, aunque lógicamente la mayoría de participantes fue de origen asiático.

José Manuel Pecellín asegura que fue al campeonato sin la esperanza de lograr el subcampeonato, pero se muestra más que satisfecho por el papel desempeñado. Ahora, entre sus próximos retos, está el de terminar la formación como instructor. El objetivo es seguir dando a conocer el iaidō.