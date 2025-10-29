Crevillent inicia la tramitación para que sus fiestas de la Virgen de la Saludad y del Santo Ángel de la Guarda sean BRL

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado el inicio de la tramitación de los expedientes para solicitar a la Conselleria de Educación y Cultura la declaración como Bien de Relevancia Local (BRL) de dos de sus fiestas más populares: las de la Virgen de la Salud y las del Santo Ángel de la Guarda.

La celebración en Crevillent de las fiestas en honor a la Virgen de la Salud se remonta al año 1902, al tiempo que las que se celebran en honor al Santo Ángel de la Guarda tiene sus primeras referencias en el municipio en 1901.

Ambas son celebraciones que están muy enraizadas en la sociedad crevillentina.

Ordenanza municipal de taxi

Ambas iniciativas han salido adelante por unanimidad en una sesión plenaria celebrada en la tarde de ayer en la que también se procedió a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio de taxi en el término municipal crevillentino.

Ahora, el texto de esa ordenanza va a ser sometido a información pública por un plazo de 30 días.

“Esta aprobación inicial sirve para ajustarnos a la normativa autonómica y también se ha tenido en cuenta una alegación que se ha presentado referida a las guardias diarias durante los 365 años ya que, en la actualidad, esa guardia sólo existe los fines de semana y festivos y, por lo tanto, una vez se apruebe definitivamente esta ordenanza habrá un taxista de guardia todos los días”, ha explicado la concejala Gema Escolano.