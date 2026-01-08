TERTULIA

Crece el número de locales convertidos en viviendas: ¿Problema o solución?

Juan de Dios Navarro (PP), Patricia Maciá (PSOE), Aurora Rodil (VOX), Esther Díez (Compromís) y el profesor José Ruiz analizan este nuevo boom inmobiliario

Mayte Vilaseca

Elche |

Pequeños locales comerciales convertidos en viviendas son el nuevo boom inmobiliario en muchas ciudades de nuestro país y Elche no podía ser una excepción. De hecho la solicitudes de licencia de obra y habitabilidad para llevar a cabo este tipo de transformaciones se han disparado en el último año. Nos hemos preguntado cuál es la causa. ¿Es una consecuencia del elevado precio de la vivienda tanto en alquiler como en compra? ¿Es una solución para quienes necesitan mayor accesibilidad? o ¿Podría terminar convirtiéndose en un problema? Estas son las preguntas a las que tratan de dar respuesta los representantes de las distintas formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Elche quienes junto al economista José Ruíz analizan este nuevo fenómeno en nuestra tertulia de los jueves en Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó.

