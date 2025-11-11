Copa del Rey: Quintanar del Rey-Elche y Eldense-Almería

Elche y Eldense ya conocen a su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los ilicitanos jugarán a domicilio ante el Quintanar del Rey, mientras que los azulgranas recibirán al Almería en el Nuevo Pepico Amat. Las eliminatorias serán a partido único y se jugará entre el 2 y el 4 de diciembre.

El Quintanar del Rey milita en el mismo grupo de Segunda RFEF que el Ilicitano, por lo que ha sido rival del filial franjiverde. Los de Eder Sarabia han accedido a esta fase tras eliminar a Los Garres y querrán evitar la sorpresa en tierras conquenses.

El Eldense, por su parte, se medirá a un equipo de superior categoría. El Almería, uno de los 'gallitos' de Segunda, visitará Elda. Los de Claudio Barragán buscarán la sorpresa tras eliminar al Jaén. De pasar, casi con total probabilidad tendrían un rival de Primera División.

Elche y Eldense están centrados en Liga, la prioridad. Sin embargo, ambos quieren dar una buena imagen en Copa del Rey.