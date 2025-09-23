¿Convence el inicio del Eldense en juego y resultados?

El Eldense se mantiene invicto y se sitúa en lo más alto de la tabla, junto a Europa e Ibiza. El equipo de Javi Cabello está cimentando su crecimiento en la solidez defensiva. Ante el Sevilla Atlético, bastó con el primer gol de Dioni para sumar los tres puntos.

Este próximo sábado toca visitar al Gimnàstic de Tarragona, un conjunto que no ha empezado bien la temporada. A priori, debe ser rival directo en la pelea por las primeras posiciones de la tabla.

Analizamos la situación del Eldense con Miguel Ángel Monera, Alejandro Ruiz, Toni Iborra y Fernando García.