NUEVA CAMPAÑA DE UTE ELCHE

El contenedor marrón llega a los polígonos industriales de Elche

Llegan los contenedores marrones a los polígonos industriales

Onda Cero Elche

Elche |

El contenedor marrón llega a los polígonos industriales de Elche
El contenedor marrón llega a los polígonos industriales de Elche | UTE ELCHE

El contenedor marrón ya es una realidad en todo el término municipal de Elche. El Ayuntamiento de Elche y UTE Elche están trabajando intensamente para culminar este mes el plan de implantación de los contendores marrones en barrios y pedanías con un total de 8 rutas para recoger los residuos y ahora el servicio se amplía a los polígonos industriales para llegara a las empresas. Se han instalado en Elche Parque Empresarial, en el polígono de Carrús y en el Parque Agroalimentario La Alcudia.

Ya están cubiertas todas las pedanías y todo el caso urbano con unos muy buenos resultado, según resaltan desde UTE ELCHE.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer