El contenedor marrón llega a los polígonos industriales de Elche

El contenedor marrón ya es una realidad en todo el término municipal de Elche. El Ayuntamiento de Elche y UTE Elche están trabajando intensamente para culminar este mes el plan de implantación de los contendores marrones en barrios y pedanías con un total de 8 rutas para recoger los residuos y ahora el servicio se amplía a los polígonos industriales para llegara a las empresas. Se han instalado en Elche Parque Empresarial, en el polígono de Carrús y en el Parque Agroalimentario La Alcudia.

Ya están cubiertas todas las pedanías y todo el caso urbano con unos muy buenos resultado, según resaltan desde UTE ELCHE.