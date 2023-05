"Construiremos un Elche protagonista y esforzado, un equipo agresivo, aguerrido y mentalidad ganadora"

Resumen del Getafe-Elche

"Hay mucho trabajo detrás de este empate y yo siento la tensión del partido, pese al descenso. También fue una final para nosotros. Con el descenso confirmado, pero mentalizando al grupo de que compita. Al futbolista, que jugara como si fuera el último. Da igual el resultado, somos los que más corremos y, además, hay juego con situaciones de gol. Los 25 minutos de la segunda parte tuvimos la marca y la iniciativa".

Mejor en la segunda parte

"Logramos salir mejor, con las triangulaciones entre Josan, Fidel y Tete. Profundizamos mejor y nos animamos a jugar contra un equipo con el talento de Aleñá, Ünal, Mayoral... gente con mucha experiencia, futbolistas que son duros y fuertes. Estuvimos a la altura. Tuvimos la tensión necesaria para este tipo de partidos. Si hubiésemos jugado liberados, perderíamos. Contamos con la tensión justa para convivir en cada momento y pudimos llevarnos algo más. En la primera parte ajustamos algo que no era favorable. Nos generaron el gol y una más frontal que corregimos. Dimos un paso adelante en la segunda parte y eso es bueno".

Lástima no haber reaccionado antes en LaLiga

"Estoy muy tranquilo y enfocado. Sabíamos a lo que veníamos y éramos realistas. Al Elche le costó 20 fechas para ganar y a nosotros, cinco. Este reto me motiva y me entusiasma la motivación de los chicos. No es fácil hacer lo que hizo el Elche en Getafe. Estamos metidos, unidos, concentrados, combatiendo, rebeldes... es para valorarlo y destacarlo. Lo que pasó antes no lo sé; yo sólo hablo del presente. En los partidos que no conseguimos puntos, merecimos más; pero ahora no se puede hacer nada más".

Jugar con la ansiedad del Getafe

"En la previa, podía ser un diagnóstico; pero ellos marcaron pronto y entonces esa ansiedad se desvanece. A partir de ahí los necesitados éramos nosotros. Creo en el desarrollo del juego. Habíamos hablado de que quien tomara la iniciativa, tendría ventaja. La tomaron ellos con los movimientos de Aleñá y el desborde por esa banda derecha. Esa iniciativa nuestra no fue buena. Sí del juego, pero no de la recuperación. En la segunda, ya con juego y recuperación fuimos superiores. El gol fue en el momento justo y luego tuvimos otra oportunidad antes del descanso. No creo que hablar de esa ansiedad del Getafe sea el diagnóstico del desarrollo. Ellos arrancaron mejor, pero nosotros corregimos y acabamos mejor que ellos"·.

Final de temporada

"Sólo hablo del Elche. Vi a un equipo que intentó protagonizar en la primera y en la segunda parte. En el descanso ajustamos mejor, con dos laterales tradicionales; con Nico mejor que Blanco y Josan también de lateral; a Pedro (Bigas) lo mandamos dentro con John y así fue todo más fluido. Tuvimos más fútbol, no más cabeza. Nos sentimos superiores, profundos y peligrosos y nos permitió marcar mejor. Nos organizamos a través del balón y nos ajustamos bien. Valoro el ingreso de los cambios porque los recambios han sido soluciones. Nosotros trabajamos para que eso ocurra, sean los minutos que sean. Pere, Raúl, Gonzalo, Nico y Josan nos hicieron mejores. Trabajo con un plantel de 26 futbolistas y debo tener a todos metidos. Lo valoro porque sé que hay muchos que no saben que va a pasar con ellos y eso es valiosísimo".

Continuidad de Boyé en Segunda División

"Veremos qué pasa en el día a día. No sé qué sucederá en el mercado, pero sí lo que vamos a trabajar para que pase. Queremos construir un Elche protagonista y esforzado, armando un equipo agresivo, aguerrido y con mentalidad ganadora en cualquier campo, en una competición tan pareja como la Segunda División. En Getafe jugamos un partido con mucho balón por arriba, muy disputado y con segundos balones. Hay que estar muy preparados para eso. Pudimos hacer nuestro juego bajando la pelota, dando un contraste grande al partido y acabando mejor".