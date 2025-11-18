El Consell aprueba el convenio de 100.000 euros para los estudios técnicos del tranvía en Elche

El pleno del Consell ha dado luz verde en su reunión de este martes a la firma del convenio con el Ayuntamiento de Elche por el que se destina la cantidad de 100.000 euros para la redacción de los estudios técnicos previos para la implantación del tranvía en la ciudad ilicitana

Según se ha recalcado desde el Ayuntamiento de Elche, esa subvención nominativa “se destinará a financiar la redacción de los proyectos de urbanización necesarios para la implantación de la Línea 1 del tranvía, de carácter urbano, con la inclusión de las paradas y otros elementos al servicio de las unidades de transporte y de viajeros, así como la adecuación de los espacios públicos para la correcta integración de esta infraestructura”.

En su primera fase el tranvía que se proyecta incluirá el tramo Carrús-Universidad Miguel Hernández discurriendo por las avenidas de Novelda y de la Libertad. Será un medio de transporte “con un sistema de transporte eléctrico, sin catenarias y de última generación”, que en fases posteriores “será el nexo de unión con ‘Elche Parque Empresarial’ y el aeropuerto Alicante-Elche, permitiendo la interconexión con Alicante”.

El proyecto supondrá la remodelación urbanística de la avenida en su tramo entre el centro de salud San Fermín y el puente del Ferrocarril. Será una “renovación con carriles segregados para el tranvía, más aceras y zonas verdes”.

Desde el Consistorio ilicitano también se ha incidido en que, “desde hace meses”, se está trabajando en la licitación de distintos contratos relacionados con el proyecto de los que “se han adjudicado” dos por un valor global de 62.000 euros.

Por una parte, la realización del levantamiento topográfico completo que servirá de base al proyecto constructivo del trazado de la línea 1 del tranvía desde el polígono de Carrús hasta la conexión del Aeropuerto de Elche- Alicante-Miguel Hernández.

Por otro lado, se ha adjudicado el estudio previo del trazado y de la diferencia de cota del recorrido y la afectación al tráfico.