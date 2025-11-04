El Consell acuerda la licitación de la gestión de la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche

El pleno del Consell, que se ha reunido en la mañana de este martes en Alicante, ha aprobado el impulso del concurso público para la contratación de la gestión de cinco residencias públicas de la tercera edad de la Comunitat Valenciana, entre las que está la de Altabix de Elche.

En el caso de la dotación de personas mayores de la ciudad ilicitana, el contrato que se licita prevé la concesión administrativa de la gestión del centro por un importe de 4,6 millones de euros anuales y por un periodo de tres años, prorrogables por dos más.

Ese precio de licitación es un 40 % más de lo que ha presentado la presente concesión de esa gestión.

La residencia de la tercera edad de Altabix tiene también Centro de Día y cuenta con 136 plazas, distribuidas en 116 de residencia y 20 de centro de día.

El procedimiento de contratación al que el Consell ha dado luz verde se impulsa mediante un procedimiento abierto y con tramitación urgente.

Aurora Rodil, concejala de Mayores en el Ayuntamiento de Elche, ha valorado que esa licitación “es una muy buena noticia” y ha apuntado que el equipo de gobierno (PP y Vox) “viene trabajando insistentemente desde el año 2023 en que se solucione el problema de la residencia de Altabix, que lleva con el contrato caducado desde 2022”.

En ese sentido, Rodil ha recordado que en “el último pleno municipal del pasado mes de octubre aprobó por unanimidad exigir a la Generalitat Valenciana, la salida a licitación de la residencia. Y así se ha producido”.