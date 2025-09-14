El agua es “fundamental” para el desarrollo sostenible y la resiliencia en la cuenca mediterránea, una de las conclusiones del congreso hídrico celebrado en Elche

El agua es fundamental para el desarrollo sostenible y para la resiliencia territorial en la cuenca mediterránea; la colaboración entre administraciones, regantes, expertos y sociedad civil es clave para impulsar soluciones solidas frente a la escasez y los riesgos asociados al agua; y adaptar la gestión hídrica frente al cambio climático exige priorizar reutilización, nuevas tecnologías y medidas de eficiencia en todas las etapas del ciclo del agua.

Son tres de las conclusiones a las que se ha llegado en el Congreso del Agua celebrado este viernes y el sábado en Elche, en el que también se ha puesto de manifiesto que el legado hidráulico del municipio ilicitano, desde la época medieval hasta hoy, reafirma a la ciudad como referente internacional en gestión y patrimonio del agua.

Otras de las conclusiones destacadas han sido que modernizar infraestructuras y proteger sistemas tradicionales como el Palmeral y las acequias son retos y oportunidades para Elche y su entorno; o que integrar paisaje, patrimonio y medioambiente en la gestión hídrica garantiza la conservación y la viabilidad de nuestro entorno futuro; que el patrimonio hidráulico debe protegerse como recurso cultural, turístico y educativo, potenciando su valor social y económico; que es urgente fortalecer la financiación interadministrativa para mejorar infraestructuras hidráulicas y adaptarlas a los nuevos desafíos ambientales y sociales; o que el aprovechamiento eficiente del agua en la agricultura es vital para garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia de los paisajes agrarios.

Además, los expertos que ha congregado el evento, que sólo en calidad de ponentes han sido más de 140, han coincidido en señalar que es imprescindible asegurar la continuidad del trasvase Tajo-Segura, con los caudales necesarios para afianzar el desarrollo económico y social del territorio que abastece, entre el que se encuentra el Camp d’Elx.

Por otro lado, durante la clausura del congreso se ha anunciado que la edición del próximo año, que será la octava, también se va a celebrar en Elche.

El Congreso del Agua es un evento en cuya organización se han implicado este año el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante y el Instituto del Agua, de la Universidad de Alicante, así como otras organizaciones públicas y privadas como Aigües d’Elx, Hidraqua e iambiente.es.