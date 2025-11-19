Condenados a más de cuatro años de cárcel dos hombres por apuñalar a otros dos en una pelea en Monforte del Cid

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a dos hombres, padre e hijo, a penas de cárcel por un delito de intento de homicidio y otro de lesiones agravadas por apuñalar en una pelea a un joven hombre y al padre de este en el municipio de Monforte del Cid.

A uno de los procesados se le ha impuesto cinco años y nueve meses de prisión. Al segundo cuatro años de cárcel.

Según ha quedado constatado en la resolución judicial, los hechos se produjeron en el mes de mayo de 2021.

Uno de los hombres agredidos recibió una puñalada en la región cervical y otra en la mano. El otro sufrió una cuchillada en el costado.

Durante su declaración en el juicio, celebrado a finales del pasado mes ante un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, los dos procesados acabaron reconociendo los hechos tras haberlos negado y después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

Tras ese pacto con el Ministerio Público, la sentencia es firme y los dos condenados van a tener que cumplir la pena de prisión, así como indemnizar a los dos agredidos con casi 3.800 euros.

Además, a uno de los condenados se le ha aplicado una atenuante de reparación del daño y de drogadicción.