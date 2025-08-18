Conciénciate, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Elche ayudan a más de 50 personas sin hogar durante la ola de calor

La ola de calor de estos últimos días ha llevado al Ayuntamiento de Elche a activar el protocolo por altas temperaturas centrado en la atención a personas sin hogar.

Los centros sociales municipales y el centro de acogida y pernocta de la Fundación Conciénciate se han convertido en refugios climáticos las 24 horas del día para esas personas, al tiempo que voluntarios de Cruz Roja y Conciénciate han recorrido las calles de la ciudad para persuadir a las personas sin techo a refugiarse en esas instalaciones, donde además se les proporciona desayuno, comida, merienda y cena, así como fruta, agua fría y helados o recursos de duchas, lavandería, consigna, zona de carga de móviles y pernocta.

En el caso del centro de Conciénciate se ha dado cobijo en los últimos días a 55 personas, mientras los voluntarios de esa entidad y los de Cruz Roja han atendido en la calle a 25 ciudadanos y ciudadanas más.

Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciénciate, ha confirmado que a partir de este martes, el centro de acogida y pernocta de la Fundación Conciénciate seguirá funcionando, pero cerrando sus puertas en las horas centrales del día. Ese horario, que es el habitual del recurso asistencial, se retoma ante la previsión de que la ola de calor remita.