La concejalía de Infancia y Juventud de Petrer cierra un año 2025 marcado por la consolidación y aumento de los servicios juveniles

El Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Petrer atendió el pasado año 550 consultas, siendo los temas más demandados el Carnet Jove, el Bono de Alquiler Joven, el Bono Cultural, el transporte universitario y el Programa de Garantía Juvenil. La programación de actividades juveniles y la consulta de atención sexual y reproductiva motivaron también un número elevado de consultas.

Dentro del balance del trabajo de la concejalía de Juventud e Infancia de Petrer, durante el pasado año destacaron otras cifras como la realización de más de una veintena de talleres y eventos de ocio y entretenimiento; las 160 sesiones tuteladas por una psicóloga llevadas a cabo desde el servicio gratuito de atención y apoyo psicológico; y buen funcionamiento del sistema de reservas puesto en marcha a mediados del pasado año, que ha registrado cerca de 200.

Programación próximos meses

De cara a los próximos meses, el Ayuntamiento de Petrer ha programado diferentes actividades, dirigidas a menores de distintas edades. Entre ellas ya se ha realizado un taller de cocina y se van a lleva a cabo un curso de crochet, un taller de spot motion y otro de lettering.

Objetivo

En palabras de Alejandro Ruiz, concejal de Juventud e Infancia en Petrer, el objetivo de la cartera de servicios y actividades que ofrece es que “la juventud tenga un espacio de referencia en nuestra concejalía, y un lugar donde poder disfrutar, crear, desarrollarse, compartir y conocer gente de su misma edad”.