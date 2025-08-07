DESPLANTE

Los concejales de VOX en Elche no asistirán al pregón de las fiestas

Ni la portavoz, Aurora Rodil, ni los ediles Samuel Ruiz y José Saez, estarán en el acto oficial de inicio de fiestas por su disconformidad con la elección de Mario Vaquerizo como pregonero

Mayte Vilaseca

Elche |

Plaza de Baix durante el pregón
Plaza de Baix durante el pregón | Ayuntamiento de Elche

Los socios de gobierno del popular Pablo Ruz, es decir, los tres concejales de VOX, no estarán esta noche en el acto del pregón que da inicio de forma oficial a las fiestas de Elche 2025. La elección del showman Mario Vaquerizo como pregonero es la causa de esta decisión, ya que según ha declarado a Onda Cero el edil de la formación verde, Samuel Ruiz, no "es representativo ni de los valores de Elche, ni de las tradiciones del municipio".

Fuentes de VOX en Elche aseguran que además los socios de gobierno del PP ya expresaron su descontento por la forma en que se anunció esta elección apuntando a que no se habría contado con ellos para tomar la decisión.

Pese a los comentarios y polémica que ha suscitado esta decisión, desde Vox afirman que no adelanta ningún tipo de crisis ni de ruptura entre ambas formaciones y que su acuerdo de gobierno conjunto sigue intacto.

