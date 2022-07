El concejal no adscrito en Elche propone crear un plan de apoyo a la transmisión de pymes para evitar su desaparición

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche Eduardo García-Ontiveros ha presentado este miércoles la moción que ha presentado para su debate en el pleno municipal de este mes, que tendrá lugar el lunes.

En ella, reclama que el Ayuntamiento de Elche se adhiera al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, para poder con ello apoyar a las pequeñas y medianas empresas y tratar que no desaparezcan a raíz de la crisis actual generada por la escala de la inflación y el contexto geopolítico internacional.

Con ese plan de apoyo se pretende resolver el problema de la pérdida de entidades que pueden desaparecer por falta de relevo por jubilaciones o motivos de salud.

El concejal ha propuesto ayudar con esta medida a aquellos empresarios que quieran crecer o empezar desde cero para incorporarse al tejido empresarial de Elche. “El servicio que daría el Ayuntamiento de Elche sería gratuito para contar con un apoyo fundamental a las pymes ilicitanas”, ha explicado.

García-Ontiveros ha señalado que se haría una asistencia técnica por parte del Ministerio de Industria y Comercio para resolver que muchas empresas desaparezcan por motivos no económicos. “El Ayuntamiento de Elche se centra mucho en la ampliación del polígono de Torrellano, y no es solo eso. No podemos dejar de observar que las pymes y los autónomos son los que mueven gran parte de la economía de la ciudad”, ha explicado el edil no adscrito. Eduardo ha animado al Ayuntamiento a dar paso a esta iniciativa: “Sería muy positiva para que la ciudad de Elche crezca en el ámbito empresarial”.