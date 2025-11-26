Compromís saca a relucir las promesas incumplidas de los alcaldes del PP de Elche y Alicante

Los portavoces de los grupos municipales de Compromís per Elx y Alacant, Esther Díez y Rafa Mas, respectivamente, han criticado este miércoles que los alcaldes del PP de ambas ciudades, Pablo Ruz (Elche) y Luis Barcala (Alicante), prometieron distintas iniciativas conjuntas que, pasado el ecuador de la legislatura, no se han cumplido aún.

Ese es el caso del impulso de una planificación territorial conjunta con la redacción de los respectivos planes de ordenación urbana. En este sentido, Compromís ha señalado que mientras que Alicante han empezado con la externalización del plan, Elche “ha renunciado· a actualizar su planeamiento.

Compromís también ha criticado que se han incumplido otras promesas como la constitución de un consejo empresarial conjunto Elche-Alicante, la creación de una tarjeta unitaria para el transporte público entre ambas ciudades o las acciones entre los dos municipios para potenciar las grandes infraestructuras como son las mejoras en el tren, la conexión ferroviaria del aeropuerto o el plan estratégico 2025-2030 que no presenta ningún avance.

Para Compromís, la prioridad debería pasar por instar a la Generalitat Valenciana a desarrollar el entorno urbanístico de IFA-Fira Alacant para atraer empresas innovadoras que generen empleos y atraigan talento.

Además, otra prioridad para Compromís es el área funcional de Elche-Alicante: “es una acción clave para conseguir fondos estatales y europeos para la generación de infraestructuras de primer orden y que serviría para unir los recursos de una de las áreas de mayor valor económico del arco mediterráneo y del conjunto de España”, ha afirmado Esther Díez.