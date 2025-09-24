Compromís pide explicaciones en el pleno por el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento de Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha registrado de cara al pleno municipal de este mes de septiembre, que se va a celebrar el lunes, una batería de preguntas centradas en el ciberataque sufrido el pasado 25 de agosto por los servidores informáticos del Ayuntamiento de Elche.

La formación política quiere conocer cuestiones como en qué punto se encuentra la tarea de recuperación de los sistemas informáticos del consistorio o cuándo se estima que todos los departamentos municipales puedan recuperar la normalidad.

Esther Díez, portavoz de Compromís en Elche, ha señalado que el alcance y el tiempo que se está tardando en dar una solución hace pensar que en el Ayuntamiento “había carencias” en materia de ciberseguridad, que han agravado los efectos del ataque informático.

Por ello, Compromís quiere conocer qué medidas se habían tomado ante la posibilidad de sufrir un ciberataque.

“La realidad es que hoy en día cualquier entidad con presencia digital está expuesta a sufrir un ciberataque de estas características; ahora bien, el alcance del ataque y la lentitud en la respuesta podrían estar vinculados con carencias en la ciberseguridad que tienen que aclararse por parte del gobierno municipal", ha afirmado Esther Díez.