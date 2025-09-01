Compromís per Elx urge al alcalde Pablo Ruz la convocatoria de todos los consejos municipales

El grupo municipal de Compromís per Elx ha exigido este lunes al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), la convocatoria de todos los consejos municipales y la creación de una mesa por la vivienda como medidas urgentes en el reinicio del curso político tras el parón del mes de agosto.

La portavoz municipal de la coalición política, Esther Díez, ha considera que ambas iniciativas son necesarios y urgentes “frente a la política vacía y de escaparate de Pablo Ruz y Vox”.

Para Díez “desde que Pablo Ruz asumiera el mandato en 2023, asistimos a una desatención deliberada de los servicios públicos que garantizan los derechos básicos de la ciudadanía, ya sea en materia de educación, sanidad, emergencia climática o igualdad”. La portavoz de Compromís en el consistorio ilicitano ha añadido que “todo eso” ha ido “acompañado de cero propuestas para reactivar la economía local, sin garantías a corto plazo para hacer frente a una de las mayores crisis de vivienda y una gestión económica nefasta, con la que se ha duplicado la deuda municipal y se esconde a la ciudadanía la subida de tasas e impuestos”.

“Entramos en el ecuador de la legislatura con un alcalde que, hasta la fecha, sigue sin ser capaz de presentarnos un modelo de municipio acorde a las demandas y necesidades que afrontamos como sociedad, con un alcalde que desprestigia el valencià, que se niega a condenar el machismo y la homofobia y que guarda silencio ante el genocidio perpetrado por Israel en Palestina o el racismo vivido hace unos meses en Torre Pacheco; pero eso sí, ni tiempo ni ganas le faltan al señor Ruz para seguir invirtiendo el dinero público en sus caprichos personales, ya sea en flores o en sillas nuevas para decorar a su gusto el salón de plenos”, ha afirmado Esther Díez que también ha anunciado que Compromís tiene la intención de llevar a Les Corts en los próximos meses iniciativas en torno a reivindicaciones del municipio en educación y sanidad y demanda al Ayuntamiento una estrategia ambiental ante la crisis climática.