Compromís per Elx pide al pleno requerir una auditoría pública del sistema público de pensiones

El grupo municipal de Compromís per Elx ha anunciado que va a tratar que se consensue en el Ayuntamiento de Elche una declaración institucional en la que se defiende la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Para ello será necesario que la propuesta que plantea la coalición de cara a la celebración del pleno del Ayuntamiento de este mes sea apoyada por todas las formaciones políticas con representación en la Corporación, lo que significa que además de Compromís han de apoyar la iniciativa el PP, PSOE y Vox.

Esther Díez, portavoz del Compromís per Elx, ha explicado este lunes que es una “iniciativa” defendida por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE): “La iniciativa tiene por objetivo realizar una auditoría pública para saber cuánto dinero de las cotizaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras ha sido desviado para fines ajenos a la financiación del sistema público de pensiones durante las últimas décadas”, ha apuntado Esther Díez que ha señalado que “ya en 2022, la presidencia del Tribunal de Cuentas declaró que entre 1989 y 2018, la Seguridad Social asumió el gasto de más de 103.690 millones de euros en partidas no contributivas, lo que debería haber sido cubierto por el Gobierno”.

Diez ha apuntado también que “con este gasto indebido se pone de manifiesto una clara privatización en el sistema público de pensiones, lo que plantea serias preocupaciones sobre la calidad social y democrática de nuestros servicios públicos y las responsabilidades políticas”.

“Si finalmente se aplica la ley que garantiza la ejecución de esta auditoría pública, y si finalmente se confirma con ella que los fondos del sistema público de pensiones han sido utilizados indebidamente, quedaría demostrado que el sistema público de pensiones es sostenible, siempre y cuando se garantice la inviolabilidad de dichos fondos y se recupere el dinero que durante todo este tiempo ha sido gastado indebidamente”, ha concluido la portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx.